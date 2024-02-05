Дилер Lada пожаловался на провал продаж упрощенных Vesta NG
Тольяттинский портал Avtograd news оценил спрос на новую комплектацию без аирбэгов и опций комфорта. Один из дилеров признался, что почти за две недели не смог реализовать ни одной упрощенной «Весты». Потенциальные клиенты от предложений о покупке «просто отмахиваются», рассматривая либо ранее выпущенные Vesta NG со всеми недостающими опциями, либо более дешёвые Granta.
Поскольку АвтоВАЗ уже начал выпускать более оснащённые Vesta NG с мультимедиасистемой EnjoY, камерой заднего вида, центральным подлокотником, обогревом лобового стекла и передних кресел, но всё ещё без подушек безопасности, дилеры опасаются, что самые простые версии «зависнут» на складе и продать их без дисконта будет сложно. Рекомендуемая розничная цена упрощённых машин — от 1,46 миллиона рублей.
По неофициальным данным с 11 декабря прошлого года удалось собрать около 18 тысяч седанов Vesta NG с минимальным уровнем оснащения. Ещё несколько тысяч машин выпустят к моменту возвращения аирбэгов на конвейер. Инсайдеры полагают, что подушки безопасности начнут ставить с 20 февраля, причём два аирбэга станут прерогативой топ-комплектаций с вариатором, а обычные версии будут довольствоваться только водительской подушкой.
Ранее дилеры Lada жаловались на низкий спрос на богато оснащённые Vesta NG. Глава ассоциации Российские автомобильные дилеры признался, что на складах скопился двухмесячный запас автомобилей, и клиенты предпочитают переплатить 200-300 тысяч рублей, выбирая вместо «Весты» китайские кроссоверы.