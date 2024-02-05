Дилер Lada пожаловался на провал продаж упрощенных Vesta NG

Тольяттинский портал Avtograd news оценил спрос на новую комплектацию без аирбэгов и опций комфорта. Один из дилеров признался, что почти за две недели не смог реализовать ни одной упрощенной «Весты». Потенциальные клиенты от предложений о покупке «просто отмахиваются», рассматривая либо ранее выпущенные Vesta NG со всеми недостающими опциями, либо более дешёвые Granta.

Поскольку АвтоВАЗ уже начал выпускать более оснащённые Vesta NG с мультимедиасистемой EnjoY, камерой заднего вида, центральным подлокотником, обогревом лобового стекла и передних кресел, но всё ещё без подушек безопасности, дилеры опасаются, что самые простые версии «зависнут» на складе и продать их без дисконта будет сложно. Рекомендуемая розничная цена упрощённых машин — от 1,46 миллиона рублей.

По неофициальным данным с 11 декабря прошлого года удалось собрать около 18 тысяч седанов Vesta NG с минимальным уровнем оснащения. Ещё несколько тысяч машин выпустят к моменту возвращения аирбэгов на конвейер. Инсайдеры полагают, что подушки безопасности начнут ставить с 20 февраля, причём два аирбэга станут прерогативой топ-комплектаций с вариатором, а обычные версии будут довольствоваться только водительской подушкой.