Электрическая Ora 03: выглядит как игрушка, едет как Mini

Ведущий к селу Солохаул горный серпантин — один из лучших драйверских маршрутов в России. На этой дороге нет панорамных видов, но дух захватывает всё равно. Асфальтовая лента вьётся под колёсами, перемежая цепкие контруклоны шпилек скоростными дугами и короткими прямиками. Здесь можно устроить настоящий тогэ-заезд — с проверкой на прочность водителя и автомобиля. Вот только большинство новых машин, доступных на российском рынке в последнюю пару лет, для этого не годится. Хэтчбек Ora 03 — исключение, даром, что он электрический, мультяшный и создан в Китае. Как же так получилось?

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Скорее всего, в настройки как у породистого хотхэтча разработчики попали случайно. Потому что спортивности в облике и салоне — не больше, чем у любого современного кроссовера из того же Китая. Да и в презентации о драйверских амбициях нет ни слова. Вместо этого корпоративная легенда гласит, что новый суб-бренд Great Wall Motors несёт в себе открытость, позитив и дружелюбие.

По официальной версии, название Ora происходит от испанского приветствия !Hola¡. Логотип марки — вписанный в символ О (означает нулевые выбросы, а также эмоции удивления) восклицательный знак. Тот самый, который испанцы так любят переворачивать в своём языке вверх ногами. В свою очередь, Ora 03 переворачивает моё представление о китайских автомобилях.

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Мы уже знаем, что они бывают премиальные, футуристичные, быстрые, престижные, модные. Но компактные дизайнерские «зажигалки» из Китая до этого момента мне не встречались. А ведь Ora 03 именно такова — наполнена духом самого Mini не только эстетически, но и в движении. Как же сильно я ошибался, когда заочно, до встречи с автомобилем решил, что это что-то вроде Volkswagen New Beetle (не путать с более поздним Beetle A5) — не больше, чем ностальгическая игрушка в милом ретро-обличии.

Ora

Ora

Ora

Ora

Действительно, в городских условиях автомобильчик до примитивного прост в управлении. Ездить на нём легко и в то же время так скучно. Впрочем, эта характеристика относится к большинству электрокаров — будь то самокатоподобный Evolute i-Sky или элитный Lotus Eletre. И если бы не участок хорошего серпантина, то мне бы осталось лишь оценить расхождение прогноза запаса хода с реальностью, посетовать на отсутствие заднего «дворника» и контурной подсветки в салоне — и переходить к рассуждениям о том, что может заставить человека потратить 4 миллиона рублей на непрактичную имиджевую экзотику из Китая.

Но «недокументированная способность» Ora 03 вести себя как настоящий хот-хэтч удивила меня так же, как если бы я обнаружил здесь запас хода 1000 километров вместо заявленных 500. Или возможность перевезти холодильник в салоне. Потому что ничего не намекало на такой классный драйв: электромобиль весит 1,6 тонны и оснащён моторчиком мощностью 170 сил, а также балкой в задней подвеске. И вообще сделан на той же платформе L.E.M.O.N., что и не блещущий управляемостью Haval Jolion.

Ora

C другой стороны, колёса расставлены по углам кузова, батарея утоплена глубоко в пол пассажирского отсека, а передние колёса вращаются мгновенно доступными 250 Ньютон-метрами. Видимо, всё решают настройки, которые у Ora 03 получились удачными. В результате рулевое управление очень точно передаёт информацию в обе стороны (конечно, имеется в виду не право-лево), а шасси обладает отменной собранностью.

Ora

Ora

Это даёт возможность с удовольствием вести Ору на грани сцепления шин (совершенно обычные на вид Giti оказались на горной дороге не так уж плохи) и безбоязненно экспериментировать с пределом скорости в поворотах. Играть с дорогой и автомобилем легко и приятно благодаря нейтральному балансу поворачиваемости: когда уже ожидаешь предательского сноса на входе в поворот, хэтчбек всё ещё держится за покрытие передними колёсами. А дальше плавно сползает с траектории всеми четырьмя.

Ora

Ora

Ora

Избежать выскальзывания на выходе из виража позволяет точный контроль тяги, так редко встречающийся в моноприводных электрокарах. Главное не использовать режим «спорт», особенно на мокрой дороге — это разрушит тонкую связь водителя с автомобилем через «педаль тока». А вот в «комфорте» микрозадержка подачи тяги ровно такая, чтобы компенсировать слишком раннее нажатие на педаль. Поэтому Ora выстреливает из поворотов мощно, но без шлифования шинами и одёргиваний антибуксом — редкость для мощного переднеприводника.

Ora

Наконец, подвеска плотная и по-спортивному собранная, но при этом не чрезмерно жёсткая и совершенно не тряская. Она одинаково успешно работает на благо как управляемости, так и комфорта. Со сложными вызовами (вроде объезда камнепада или преодоления на скорости провала полотна, которые часто встречаются на серпантинах) шасси справляется без кренов, раскачки, пробоев и других неприятных эффектов. А в обычных условиях позволяет вообще не особенно смотреть под колёса — дежурные неровности проглатываются с лёгкостью.

Ora

Ora

Ora

Вообще, Ora проявила чудеса выносливости, выдержав получасовую сессию издевательств с нон-стоп спусками и подъёмами без перегрева тормозов или силовой установки. Вот только запас батареи ощутимо подтаял. Но я всё равно ожидал худшего, когда осознал, насколько сильно увлёкся. Дальше предстоял обратный путь в Адлер — с рельефом, пробками и тремя пассажирами. Запас хода 130 км, навигация показывает 80. С учётом того, что любая «электричка» проезжает каждый километр счётчика запаса хода быстрее, чем это происходит в реальности, ситуация сложная.

Ora

В обычной жизни довести до такого надо ещё постараться — даже с климатом, светом, музыкой и массажем (есть и такая опция) Ora легко проезжает на полном заряде 63,1 кВт ч батареи больше 400 километров, обещая на старте 500. Чтобы добиться точности расхода километр-в-километр, пришлось отключить для лучшего выбега рекуперацию, а также выключить климат (благо, в огромной панорамной крыше есть люк), фары, беспроводную зарядку и убавить до полной слепоты подсветку экранов.

Правда, я совсем не жалею, что был лишён возможности смотреть на эти дисплеи: дизайн интерфейса в обоих совершенно безликий и не слишком продуманный, как в каком-то дефолтном кроссовере из каршеринга. Разработчики даже поленились нарисовать хотя бы красивые ретро-приборы, и это не лучшим образом выглядит в стильной винтажной обстановке салона.

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Особенно хорошо выглядит классический не-GT интерьер с кремовой отделкой нижнего сектора и тёмно-зелёным или коричневым верхом. А для тех, кто не желает ассоциаций с дизайнерской кухонной техникой, есть классический (читай — скучный) тёмный салон или версия Ora 03 GT с немного вульгарным сочетанием чёрного и красного оттенков.

Несколько удивляет повсеместная экономия на спичках: материалы простенькие, отсутствует атмосферная подсветка, в дверных карманах и бардачке стенки из голого пластика, штурманский свет — один на всех, как в самых бюджетных моделях. А красивый блок хромированных тумблеров на передней панели — вообще практически бутафория, так как туда вынесены наиболее редко используемые функции климата.

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Не буду расписывать все странности и неудобства, связанные с логикой работы отдельных функций, расположением кнопок и интерфейсами — просто скажу, что продуманности в мелочах Ora 03 здорово не хватает. Это не делает автомобиль неудобным, но меня не отпускает мысль о том, каким классным он бы мог получиться, вложи разработчики в него ещё немного души и усилий. Пара почти бесплатных штрихов здесь, перепрограммировать функцию там, докрутить сям — и получилась бы модель, не уступающая электрическому Mini Cooper SE.

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

Ora

А сейчас в том виде как есть возникает ощущение не совсем справедливой цены: крошечный электрокар с дешёвым интерьером от неизвестной марки за 4 миллиона рублей — это предложение для очень решительных покупателей. Примерно таких же денег стоит «параллельный» электрический Mini: модель без существенных компромиссов в исполнении и с понятной историей, но с не очень понятной в России гарантией.

Ora