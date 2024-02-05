Китайский электрокар опередил Audi, BMW и Mercedes и проехал 522 км

Норвежская автомобильная федерация (NAF) подвела итоги «крупнейших в мире испытаний электромобилей». В сравнительном тесте при температурах от -11°С до +4°С участвовали 23 «батарейных» автомобиля, однако и по абсолютному запасу хода (522 километра), и по отклонению фактических результатов от заявленных (-33 километра) лучшим стал китайский седан HiPhi Z.

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Эксперты NAF собрали целую плеяду современных электромобилей: на испытания зимними норвежскими дорогами взяли Audi Q8 e-tron, BMW i5, BYD Dolphin, Ford F-150 Lightning, Hyundai Ioniq 6 и Kona Electric, Jeep Avenger, Mercedes-Benz EQE SUV, MG4, NIO EL5 и EL6, Nissan Ariya, Opel Astra e, Peugeot e-308, Polestar 2, Volkswagen ID.7, Xpeng G9, Volvo C40, Lotus Eletre, Toyota bZ4X и Kia EV9.

Лидером неожиданно оказался HiPhi Z: он преодолел на одной зарядке 522 километра (из 555 заявленных), то есть потери составили всего шесть процентов. По автономности в ТОП5 вошли ещё три «китайца»: Nio EL5 (481 км), Lotus Eletre (465 км) и Nio EL6 (456 км), а ещё в числе лучших оказался Hyundai Ioniq 6 с результатом 468 километров. По критерию наибольшего соответствия фактических результатов позади HiPhi расположились BMW i5, Kia EV9, Lotus Eletre и Xpeng G9 — они проехали на 12-13% меньше заявленной дистанции.