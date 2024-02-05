VW подал в суд на своего дилера, чтобы пресечь импорт электрокаров из Китая

Издание Automobilwoche описало необычную тяжбу, которая развивается в Германии. Дилер из Гамбурга ввёз в Европу кроссоверы Volkswagen ID.6 китайской сборки. Об этом узнал немецкий автопроизводитель и подал в суд: в первой инстанции власти согласились с Volkswagen, постановив конфисковать автомобили. Дилер подал апелляцию и утверждает, что импорт абсолютно легален.

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Дилер Григорий Брудный воспользовался «ценовыми войнами» на рынке Китая и приобрёл у FAW-Volkswagen партию из 22 электрокаров ID.6. Автомобили обошлись вдвое дешевле, чем в Германии, так что даже с учётом затрат на логистику выгода очевидна. Вдобавок, Брудный потратился на обновление программного обеспечения и растаможку. Дилер подчёркивает, что получил одобрение немецких властей на импорт автомобилей и не нарушал закон.

Юристы Volkswagen придерживаются другой точки зрения. Представитель компании заявил журналистам, что автомобили китайской сборки отличаются от продаваемых в Европе, а также лишены автоматической системы вызова экстренных служб (аналог «ЭРА-ГЛОНАСС»). Volkswagen настаивает, что китайские ID.6 должны быть уничтожены. Господин Брудный заявил, что судебный процесс против него должен быть образцово-показательным и предостеречь других дилеров от импорта китайских машин.