BMW 5 серии, X2 и XM стали оснащаться новыми двигателями

Пресс-служба баварской марки объявила о локальных новинках, которые скоро выйдут на рынок. У семейства кросс-купе BMW X2 появятся две модификации: полноприводная с дизелем (xDrive20d) и базовая переднеприводная электрическая (iX2 eDrive20). Линейка «батарейных» 5-Series пополнится промежуточной версией i5 xDrive40, упрощенный шестицилиндровый XM 50e станет «глобальным».

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Самый медленный гибрид BMW XM с рядным 3,0-литровым турбомотором дебютировал в апреле прошлого года, но до Европы такой кроссовер добрался с годовой задержкой. Начинка не изменилась: совокупная отдача составляет 476 сил и 700 Нм, то есть без двигателя V8 потери в мощности составят 177 лошадиных сил. Время разгона 0-100 увеличилось на 0,8 секунды до 5,1 секунды.

«Младший» BMW X2 стал умеренным гибридом с дизелем и полным приводом, хотя 2,0-литровый турбомотор (150 сил, 360 Нм) и 7-ступенчатый «робот» не изменились. Ещё в гамму добавлена начальная электрическая версия iX2 с 204-сильным электродвигателем спереди и батареей на 65 киловатт-часов. Запас хода — до 478 километров.

Ещё расширена глобальная гамма «пятёрок»: к заказу доступен полноприводный электромобиль без М-пакета. Индексы у одно- и двухмоторных модификаций похожи (eDrive40 и xDrive40), но отдача отличается: заднеприводный вариант выдаёт 340 сил и 430 Нм, а полноприводный — 394 силы и 590 Нм. Запас хода сократился до 463 километров, ведь батарея на 81 киловатт-час та же.