В 2023 году в РФ сделали в два раза меньше легковушек, чем в пандемию

Аналитики установили количество произведенных в России в течение 2023 года автомобилей по сегментам – грузовики, автобусы, коммерческая техника (LCV) и легковые автомобили. Выяснилось, что все они пережили в минувшем году подъем, хотя грузовики и LCV и не дотянули до показателей докризисного 2021 года.

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Но у трех сегментов цифры превышают значения «ковидного» 2020 года, а вот сфера производства легковой техники этим похвастаться не может. Причем разница между 2020 и 2023 годом тут огромная – более чем в два раза.

Производство автомобилей в РФ, 2020-2023