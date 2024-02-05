Rolls-Royce отзывает новейший Spectre из-за проблем с проводкой

Британская марка подтвердила, что в группе риска 107 купе; дефект может подтвердиться у 90 процентов выпущенных электромобилей. Неисправным может быть заземляющий кабель: из-за остатков клея на разъёме сопротивление может увеличится, а заземление окажется недостаточно эффективным. В Rolls-Royce дали понять: при неблагоприятном стечении обстоятельств дефект может стать причиной пожара.

© Мотор.ру

Автопроизводитель подчеркнул, что случаи возгорания не зафиксированы. Однако на всякий случай официальные дилеры побеспокоят владельцев и пригласят их на внеплановую проверку, чтобы очистить кабель переднего электродвигателя от остатков клея. Обзвон клиентов начнут с 15 марта; с 11 января поставки новых Rolls-Royce Spectre были приостановлены.

Поскольку выдача Rolls-Royce Spectre началась в IV квартале 2023 года, в группе риска могут быть все выпущенные электромобили. Однако пока отзывная кампания инициирована только в США. Спрос на первый «батарейный» Rolls-Royce уже превышает предложение, и экс-глава марки пригрозил, что попытки заработать на перепродаже Spectre приведут к пожизненному бану.