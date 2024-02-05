Стало известно, кто в России будет отвечать за ДТП с беспилотниками

Минтранс доработал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), пишет «Коммерсантъ». В нем расписаны правила использования автономных автомобилей, а также указано, кто будет нести ответственность в случае аварии. По умолчанию это владелец беспилотника, однако крайним может оказаться производитель ВАТС или диспетчер, если будет доказана их вина.

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Владелец ВАТС будет нести основную гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный беспилотной машиной при аварии. Избежать этого он сможет, если докажет, что ДТП произошло вследствие «непреодолимой силы или умысла потерпевшего». При обнаружении конструктивных недостатков можно будет обвинить производителя, при отсутствии должного дистанционного контроля — диспетчера, а при плохом ТО — дилера.

Оформлять ДТП с беспилотниками по европротоколу будет нельзя, уточняется в проекте. То есть, необходимо будет вызывать ГИБДД. Страховщики же смогут запрашивать у владельца ВАТС сведения из «черного ящика», а также направлять иск к нему, если он вовремя не обновил программное обеспечение.

Выпустить беспилотные машины без человека в салоне на дороги правительство РФ решило в 2021 году. Автомобили должны быть экипированы «бортовым устройством регистрации событий» и системой, которая позволяет управлять ими дистанционно. Также они обязаны состоять на учете в ГИБДД.