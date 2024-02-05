В Саудовской Аравии представили полицейский Lucid Air с дроном на крыше

Первый полицейский электрокар был представлен в минувшие выходные на Всемирной выставке обороны в Эр-Рияде. Такой Lucid Air отличается от обычного черно-белой ливреей полиции Саудовской Аравии и установленной на крыше взлетной площадкой для дрона, спрятанной в специальном боксе. Он открывается автоматически, после чего дрон готов к запуску. В течение следующих 10 лет Lucid поставит местным правоохранительным органам 100 тысяч таких машин.

Еще в 2022 году американская компания Lucid, выпускающая люксовые электромобили, подписала соглашение с властями Саудовской Аравии о поставке «зеленых» машин. Также стоит отметить, что 62 процента акций Lucid принадлежат Государственному фонду Саудовской Аравии (PIF), который инвестировал в автопроизводителя 10 миллиардов долларов. Местное правительство с помощью Lucid намерено сделать Саудовскую Аравию центром по производству электромобилей, и к концу десятилетия увеличить объемы выпуска таких машин до полумиллиона штук в год.

Мотор.ру

Электрокары Lucid Air начали собирать в Саудовской Аравии прошлой осенью из комплектующих, которые поставляет головной завод компании в Аризоне. С того момента с конвейера сошло приметно 800 машин.

На сегодняшний день Air представлен в четырех версиях. Самая доступная — моноприводная Pure с одним 436-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 88 киловатт-часов. Такой электрокар разгоняется с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,5 секунды, проезжает на одном заряде 660 километров и стоит 77,4 тысячи долларов (более семи миллионов рублей).

Более дорога (110 900 $) двухмоторная модификация Grand Touring располагает отдачей 1065 лошадиных сил и проезжает 719 километров. Ну а на вершине гаммы находится Air Sapphire стоимостью 249 000 долларов. Седан оснащен трехмоторной системой мощностью 1200 сил и ускоряется с места до 60 миль в час за 1,86 секунды.