Седан Lynk & Co 07 от Geely и Volvo раскрылся досрочно

Как и ожидалось, внешность четырехдверки выполнили в актуальном стиле марки, заданном концептом Next Day. На домашний рынок модель выйдет до конца первого квартала.

Новый седан Lynk & Co 07 анонсировали под конец прошлого года, в январе 2024-го были опубликованы официальные фото замаскированного тестового прототипа. Теперь же дизайн экстерьера полностью раскрыт: снимки серийной четырехдверки внесли в базу минпрома КНР, вдобавок стали известны основные характеристики. Напомним, бренд Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам), а новинка станет вторым седаном в гамме: она расположится над моделью с индексом 03.

Облик «семерки» выполнен в нынешнем фирменном стиле марки, который был задан концептом Next Day, представленным еще в 2022 году. К слову, этот стиль уже примерили новейший кроссовер Lynk & Co 08 и рестайлинговый паркетник Lynk & Co 06. Характерные черты – мудреные диодные ходовые огни и оформленные в виде единой плашки с «насечками» задние фонари. У седана также имеются крупные зеркала на отдельных ножках, выдвижные ручки дверей и задранная вверх подоконная линия. Автомобиль «стоит» на 19-дюймовых колесах