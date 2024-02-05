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Седан Lynk & Co 07 от Geely и Volvo раскрылся досрочно

Как и ожидалось, внешность четырехдверки выполнили в актуальном стиле марки, заданном концептом Next Day. На домашний рынок модель выйдет до конца первого квартала.

Седан Lynk & Co 07 от Geely и Volvo раскрылся досрочно
© Колеса.ру

Новый седан Lynk & Co 07 анонсировали под конец прошлого года, в январе 2024-го были опубликованы официальные фото замаскированного тестового прототипа. Теперь же дизайн экстерьера полностью раскрыт: снимки серийной четырехдверки внесли в базу минпрома КНР, вдобавок стали известны основные характеристики. Напомним, бренд Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам), а новинка станет вторым седаном в гамме: она расположится над моделью с индексом 03.

Колеса.ру

Облик «семерки» выполнен в нынешнем фирменном стиле марки, который был задан концептом Next Day, представленным еще в 2022 году. К слову, этот стиль уже примерили новейший кроссовер Lynk & Co 08 и рестайлинговый паркетник Lynk & Co 06. Характерные черты – мудреные диодные ходовые огни и оформленные в виде единой плашки с «насечками» задние фонари. У седана также имеются крупные зеркала на отдельных ножках, выдвижные ручки дверей и задранная вверх подоконная линия. Автомобиль «стоит» на 19-дюймовых колесах

Колеса.ру

Четырехдверка построена на модернизированной платформе CMA (Compact Modular Architecture) с приставкой Evo. Длина Lynk & Co 07 равна 4827 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2843 мм. То есть по габаритам «китаец» недалеко ушел от, например, обновленного седана Kia K5. Для сравнения, длина седана Lynk & Co 03 составляет 4684 мм, расстояние между осями – 2730 мм.

В салон «семерки» ранее заглянули фотошпионы, внутри – привычные для марки отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.

Lynk & Co 07 представляет собой подзаряжаемый гибрид, в состав установки EM-P входит бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 163 л.с. Отдача электродвигателя еще не раскрыта, также пока не подтверждена полноприводная версия с дополнительным электромотором.

В Китае продажи нового Линка должны стартовать до конца первого квартала текущего года. Некоторые местные профильные СМИ прочат седану Lynk & Co 07 стартовый ценник в 180 000 юаней (около 2,3 млн рублей по актуальному курсу). Чисто бензиновая младшая четырехдверка Lynk & Co 03 сегодня стоит от 137 800 юаней (1,76 млн рублей), гибридная версия – от 157 800 юаней (2,02 млн рублей).

В России совместная марка Geely и Volvo легально не представлена, хотя до начала всем известных событий ее собирались вывести на наш рынок. Впрочем, дилеры уже давно организовали «параллельные» поставки Линков.

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