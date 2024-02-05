Продажи автомобилей в России взлетели почти в два раза

В январе 2024 года россияне купили 80 212 легковых автомобиля, подсчитали аналитики «Автостата», изучив данные АО «ППК», учитывающие регистрации машин. По сравнению с первым месяцем 2023 года результат впечатляющий, однако стоит помнить об эффекте низкой базы: в начале 2023-го рынок оправлялся от шока, вызванного уходом привычных брендов, а альтернатив их продукции в то время было немного.

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Лидирует на российском рынке по-прежнему Lada. За месяц россияне приобрели 22 289 машин отечественной марки. При этом у Лады был самый скромный рост продаж, а ее доля заметно сократилась: до 27,8 процента, что на 11,2 процента меньше, чем в январе 2023 года.

Lada теснят «китайцы». На втором месте по продажам — Haval, реализовавший 9,62 тысячи автомобилей. С третьей по девятую строчку тоже занимают китайские бренды: Geely (8998 машин), Chery (8801), Changan (4893), Exeed (2758), Omoda (2668), Lixiang (1741) и Tank (1733). Среди них особо выделяется Changan, результат которого взлетел в 16,5 раза — это самый быстрый рост на рынке. Десятое место заняла ушедшая Kia с 1299 проданными машинами, на 43,4 процента меньше, чем в 2023-м.

Что касается моделей, то первенство удерживает Lada Granta. Бюджетник АвтоВАЗа купили 10 221 раз (минус 14,2 процента). Доля Гранты упала с 26,3 процента до 12,7 процента. Vesta, которая в январе прошлого года не продавалась, реализована в количестве 5382 экземпляров.

Далее расположился Haval Jolion, на котором остановили выбор 4344 россиянина (в 2,7 раза больше, чем в январе 2023 года). За ним следуют Geely Monjaro (3649 единиц) и Lada Niva Legend (3331).