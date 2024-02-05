Водителям ужесточат наказание за отказ остановиться

В России могут увеличить штраф за отказ водителей останавливаться по требованию ГИБДД. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, передает «Коммерсант».

Источник отметил, что сумма может быть повышена с сегодняшних 500 800 рублей до 7 10 тыс. рублей. Если нарушение произойдет повторно, водителя лишат водительских прав на срок до шести месяцев.

Согласно тексту пояснительной записки, количество случаев, при которых водители игнорируют законные требования сотрудников контролирующих органов об остановке транспортного средства, увеличилось.

Кроме того, власти готовятся к ужесточению наказания за неправильную перевозку грузов. Размер штрафа за это нарушение повысят до 100 тыс. рублей. Авторы законопроекта отметили, что такая мера должна повысить безопасность автодорог и обеспечить их сохранность.