Раскрыты объемы продаж «Москвича» за первый месяц 2024 года

Согласно статистике, которую приводит агентство «Автостат», в январе 2024 года россияне купили примерно 700 новых автомобилей «Москвич». Из них 70 штук — это лифтбеки с индексом 6, а остальное — кроссоверы 3 и 3е. Уже в первой половине этого года количество моделей марки увеличится до четырех — к «Москвичу 3», «Москвичу 3е» и «Москвичу 6» присоединится среднеразмерный кроссовер «Москвич 5».

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По состоянию на начало февраля кроссовер «Москвич 3» стоит от 2 220 000 рублей за версию с 1,5-литровым бензиновым мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Вариант с вариатором обойдется минимум в 2 296 000 рублей, а кроссовер в топовом исполнении «Комфорт» стоит 2 478 000 рублей (цены указаны без скидок). Электрический «Москвич 3е» еще дороже: 3 950 000 рублей. Рекомендованные цены на лифтбек «Москвич 6» начинаются с 2 626 000 рублей и доходят до 3 116 000 рублей за новую комплектацию «Техно», появившуюся только в начале этого года.

О пока не представленном «Москвиче 5» известно, что это будет слегка перелицованный JAC JS5/Sehol X6. Его предложат с 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 149 и 184 лошадиные силы и двумя коробками передач на выбор — вариатором или «роботом». Привод у «Москвича 5», как и у «донорского» Sehol X6, будет передним. Цены пока неизвестны.