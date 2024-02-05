Cамозанятые таксисты призвали Госдуму ввести субсидии на покупку авто

Объединение самозанятых выступило с инициативой предоставить частным таксистам субсидии, позволяющие купить локализованные машины. Соответствующее обращение было направлено председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину, пишет РБК.

Ранее Госдума приняла в I чтении поправки, согласно которым региональные власти смогут устанавливать обязательные требования по локализации используемых в такси автомобилей. При этом правительство получит право устанавливать минимальный обязательный уровень локализации автомобилей такси, а также категории, на которые не будет распространяться это требование.

В обращении на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина Объединение самозанятых обратило внимание на то, что стоимость локализованного автомобиля в два раза выше среднерыночной цены и при отсутствии господдержки из отрасли может уйти порядка 2,5 млн водителей.

Для решения этой проблемы предлагается включить субсидии на покупку машин для такси в госпрограмму льготного автокредитования на 2024–2026 годы.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты отметили, что принятие закона о локализации может остановить процесс обеления рынка такси, так как многие водители перестанут «регистрироваться в качестве самозанятых, платить налоги и работать легально».

При этом директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин напомнил, что за пределами Московской агломерации 90% услуг такси оказывают самозанятые на личных автомобилях. По его оценке, для того, чтобы таксисты и дальше могли работать, субсидировать нужно примерно 75% от стоимости нового автомобиля.

По Закону о такси, который вступил ранее в силу в России, водителю запрещено работать, если у него есть непогашенная судимость по тяжелым уголовным статьям и три и более неоплаченных штрафа. Для работы в такси также необходимо получить специальное разрешение.