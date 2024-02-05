Производство на бывшем заводе Hyundai в Петербурге начнется во втором квартале

Серийный выпуск автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начнется в II квартале 2024 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Уже производить серийные автомобили начнут со второго квартала текущего года. Поэтому мы рассчитываем, что это будет уже в ближайшее время", - пояснил Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

Напомним, актив Hyundai в России выкупила российская "Арт-Финанс". 24 января 2024 года компания сообщила о закрытии сделки по приобретению активов ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в полном объеме.

Активы "ХММР" включают в себя две производственные площадки, расположенные в Санкт-Петербурге: завод в промышленной зоне Каменка и завод в промышленной зоне Шушары (в прошлом - завод компании GM).

До этого сообщалось, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перезапустил сборку Rio и Solaris. Рестарт состоялся сразу после новогодних праздников. Ежедневно с конвейера сходит по 6-8 машин. У предприятия есть машинокомплекты для выпуска около двух тысяч автомобилей.