Geely Monjaro обогнал Lada Niva по популярности в России

Это следует из статистики продаж по моделям за январь 2024 года, которую опубликовал «Автостат». На первом месте по объемам продаж в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) Haval Jolion, за которым следует Geely Monjaro, а замыкает тройку лидеров Lada Niva Legend. На четвертом месте в рейтинге Chery Tiggo 7 Pro Max, а на пятом — Lada Niva Travel. За бортом первой пятерки оказались Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Omoda C5.

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За первый месяц этого года Haval Jolion разошелся в количестве 4344 экземпляров, тогда как в январе 2023-го продажи модели составили всего 399 штук. На фоне низкой базы прошлого года продажи Jolion выросли более чем на 1200 процентов. Стоит отметить, что эта модель не только в лидерах сегмента SUV, но и самая востребованная иномарка в России.

Geely Monjaro, второй по популярности кроссовер в стране, завершил месяц с показателем 3649 проданных штук. Для сравнения, Lada Niva Legend разошлась количестве 3331 экземпляра (+59,5 процента).

Кроме того, в январе реализовали 3282 кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max (рост на 739,4 процента), 3222 экземпляра Lada Niva Travel (+9,2 процента), 2673 — Geely Coolray (на 49,1 процента больше, чем в январе 2023-го), 2583 — Chery Tiggo 4 Pro (+397,1 процент) и 2331 — Omoda C5 (+96,4 процента).