В России начались продажи "китайского Хаммера" M-Hero за 16 млн рублей

"Моторинвест", являющийся официальным дистрибьютором Dongfeng в России, объявил о старте продаж внедорожника M-Hero, который на родине был признан лучшим автомобилем 2023 года.

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"Китайский "Хаммер" - рамный автомобиль длиной 5066 мм и колёсной базой 2950 мм, минимальным клиренсом 221 мм, пневмоподвеской, которая позволяет увеличить его до 326 мм, и полноуправляемым шасси (подруливающие задние колёса).

На родине M-Hero предложен в двух вариантах - с полностью электрической силовой установкой и с гибридной. В России официально продаётся второй вариант - последовательный гибрид, в котором ДВС выполняет роль генератора, а в движение авто приводится тремя электродвигателями суммарной мощностью 816 л.с. и крутящим моментом 1050 Нм.

Тройная литиевая батарея имеет ёмкость 65 кВт•ч, позволяя преодолевать внедорожнику до 175 км в режиме электрокара. В гибридном режиме внедорожник может проехать 750 км (по циклу WLTP). Время быстрой зарядки постоянным током с 30 до 80% составляет всего 38 минут, а в режиме медленной зарядки переменным током уровень батареи полностью заполнится за 6 часов.

В пресс-службе "Моторинвеста" подчеркнули, что M-Hero адаптирован для российских клиентов: меню панели приборов, блок мультимедиа, включая монитор в подлокотнике задних пассажиров ультратехнологичного внедорожника, полностью русифицированы и подготовлены для эксплуатации российскими пользователями; сервисы "Яндекс Авто" (музыка и навигатор) предустановлены в штатном порядке.