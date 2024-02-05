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В России за месяц сильнее всего подорожали зимние шины

С декабря 2023 года по январь 2024-го в России сильнее всего подорожали зимние шины, сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на собственный анализ динамики средних цен на новые шины.

В России за месяц сильнее всего подорожали зимние шины
© Газета.ру

По его данным, средняя цена на зимнюю шину непремиального ценового сегмента увеличилась за месяц на 1,4% и составила 9,1 тыс. рублей против 9 тыс. рублей в декабре. Средние цены на всесезонные шины за месяц снизились на 5,7%, летние подешевели на 3,8%.

Средняя цена всесезонной шины в январе составляет 16,5 тыс. рублей, летней — 10,6 тыс. рублей против 11,1 тыс. рублей в декабре прошлого года.

Также стало известно, что в январе в России продано 83 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей с учетом официальных поставок и альтернативных каналов ввоза.

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