В России за месяц сильнее всего подорожали зимние шины

С декабря 2023 года по январь 2024-го в России сильнее всего подорожали зимние шины, сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на собственный анализ динамики средних цен на новые шины.

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По его данным, средняя цена на зимнюю шину непремиального ценового сегмента увеличилась за месяц на 1,4% и составила 9,1 тыс. рублей против 9 тыс. рублей в декабре. Средние цены на всесезонные шины за месяц снизились на 5,7%, летние подешевели на 3,8%.

Средняя цена всесезонной шины в январе составляет 16,5 тыс. рублей, летней — 10,6 тыс. рублей против 11,1 тыс. рублей в декабре прошлого года.