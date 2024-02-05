Кроссовер Omoda стал доступнее на 140-240 тысяч рублей

Как и другие китайские бренды, «дочка» Chery сделала С5 доступнее не за счет изменения стоимости, а за счет внушительной прямой скидки: с ее помощью можно сэкономить от 140 до 240 тысяч рублей. Это составляет 4,5-9 процентов от цены кроссовера в зависимости от комплектации. Причем самая большая скидка предлагается в стартовой комплектации Joy, цена которой снижена до 2 439 900 рублей.

© Мотор.ру

В следующих версиях Lifestyle и Ultimate прямая скидка составляет 190 тысяч рублей. С ее учетом они стоят 2 629 900 рублей и 2 759 900 рублей соответственно. В исполнении Active дисконт минимальный — 140 тысяч рублей, до 2 999 900 рублей, а в «топовой» Supreme — 160 тысяч, до 3 149 900 рублей.

Omoda C5 в России предлагают в переднеприводном варианте с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил, пару которому составляет вариатор, а также с наддувным двигателем 1.6 на 150 сил, «роботом» и полным приводом.