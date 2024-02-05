"Амберавто" - новый бренд "Автотора" для линейки доступных электрокаров

"Автотор" официально объявил о том, что теперь он является владельцем торговой марки "Амберавто" и соответствующего торгового знака, графическое изображение которого было опубликовано впервые.

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"Название бренда "Амберавто" гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области - янтарь (амбер от англ. amber) и автомобильное производство (авто)", - пояснили в пресс-службе "Автотора".

Также в компании рассказали, что лежит в основе философии нового бренда: экомобильность, гармонично встроенная в ритм жизни современного города, энергия развития, стремление обеспечить максимальную доступность "зеленого транспорта" для каждого.

Линейка электромобилей на технологически независимой платформе будет запущена "Автотором" в течение этого года. Известно, что в основе модельного ряда - двух- и четырёхместные компактные электромобили. Подчёркивается, что они созданы на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотора".

В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом партнёров. Модели будут "глубоко адаптированы" для эксплуатации в России и будут иметь высокую степень локализации производства.

Вся продукция, предусмотренная проектом, будет выпускаться на новой производственной площадке "Автотор" с 12-ю новыми заводами, часть из которых введут в эксплуатацию в 2024 году. Здесь будут изготавливаться десятки наименований комплектующих, включая критически важные: электродвигатель, редуктор, тяговая батарея, силовая электроника, а также шасси электромобиля, кузов и кузовные системы, рулевое управление и так далее.