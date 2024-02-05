Tesla Cybertruck, который выпускается пару месяцев, уже попал под отзыв

В США объявлена отзывная кампания автомобилей Tesla, в числе которых - новичок модельного ряда, пикап Cybertruck. Причина смешная, но того требует закон.

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Под отзыв попадают почти 2,2 млн Tesla Model S, 3, X и Y, выпущенные с 2012 по 2024 годы, а также Cybertruck. В NHTSA заявили, что причиной отзыва стал шрифт на приборной панели, не соответствующий стандартам: слишком мелкий шрифт сигнальных индикаторов тормозной системы, ABS и ассистента парковки.

Для устранения несоответствия владельцам Tesla не придётся записываться в сервисные центры и ждать в очередях: компания выпустит новую прошивку, которая будет загружена и установлена в авто удалённо.

Но в этой истории странно другое, пишут американские автомобильные журналы: некоторым моделям, которые попали под отзыв более десяти лет, так почему же властям потребовалось столько времени, чтобы выявить пусть даже такое мелкое, но всё-таки нарушение стандартов?