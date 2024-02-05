Hurtan Vintage — забавный Jeep Wrangler в стиле автомобилей 1930-х годов

Испанская компания Hurtan выставила на продажу необычный внедорожник Jeep Wrangler для охоты с кастомным кузовом, стилизованным под автомобили 1930-х годов.

Он называется Hurtan Vintage и когда-то был обычным Jeep Wrangler поколения JK. После модификации кузова внедорожник стал выглядеть как седан эпохи ар-деко, с закругленной в задней части линией крыши, обтекаемыми крыльями с кожухом для запасного колеса и большими выступающими фарами.

Дверные ручки выдают корни Wrangler, но в остальном он очень похож на седан 30-х годов. Фирменная решетка Jeep также заменена массивной хромированной решеткой, похожей на решетку Rolls-Royce 30-х годов.

Carakoom

Хотя задняя часть крыши больше не снимается, как на серийном Wrangler, панели крыши над водителем и передним пассажиром по-прежнему можно демонтировать, а мягкую крышу над задними сиденьями свернуть.

Хотя внутри мало что изменилось, стандартную отделку Jeep заменили на деревянную, обтянули сиденья более дорогой кожей и нанесли тисненые значки «Vintage» на подголовники. В остальном внутри он очень похож на JK Jeep Wrangler.

Carakoom

Carakoom

Для Hurtan Vintages на выбор предлагают одно- или двухцветную окраску кузова, а также индивидуальную внутреннюю отделку. Доступны два варианта двигателей: 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 266 лошадиных сил или 2,2-литровый дизель мощностью 197 лошадиных сил. Оба работают в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Если отбросить светские шутки, этот Hurtan Vintage довольно крутой. Это уникальный автомобиль с кастомным кузовом, который добавляет характера и уникальности популярному внедорожнику. Но поскольку внутри это обычный Jeep, проблем с обслуживанием не возникнет.