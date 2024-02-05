Названы кроссоверы, которые будут собирать в Калуге

На бывшей площадке ПСМА-Рус будут выпускать французские соплатформенные модели, построенные на "тележке" EMP2 (Efficient Modular Platform). Как сообщает Auto.mail.ru, это уже известные россиянам Citroen C5 Aircross и Peugeot 4008, поставляемые сейчас к нам из КНР.

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В перспективе им должен составить компанию Citroen C5 X. Также на калужском заводе могут возобновить производство коммерческих моделей Peugeot Partner и Opel Combo.

Выпуском автомобилей на бывшем заводе "ПСМА Рус" занялась компания "Автомобильные технологии", созданная в марте 2023 года. Она завозит комплектующие, арендует у "ПСМА Рус" производственные мощности, а часть работ выполняется сотрудниками завода по договору подряда.

Ранее директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко отмечал, что серийное производство кроссоверов начнется в марте 2024 года, продажи стартуют в марте-апреле. Стоить первая модель будет порядка 4 миллионов рублей.

"Автомобильные технологии" выступают не только производственным партнером завода "ПСМА Рус", но и работают как импортер и дистрибутор поставляемых в РФ запчастей и автомобилей, в том числе завезенных по механизму "параллельного импорта".