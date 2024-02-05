Парковка для крупных внедорожников в Париже подорожает в три раза

В столице Франции на референдуме подняли вопрос введения особого тарифа на стоянку для больших кроссоверов и внедорожников, которые становятся все популярнее. Большинство голосующих высказались «за». Как пишет издание Bloomberg, в ближайшее время в Париже парковка для SUV серьезно подорожает — до 18 евро (около 1,8 тысячи рублей) за час, что втрое больше ставки для более компактных машин.

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За нововведение проголосовали 55 процентов участников референдума. Таким образом, несколько часов стоянки в Париже теперь будут обходиться владельцам просторных и высоких машин в более чем 100 евро (почти 10 тысяч рублей). По такому тарифу придется платить за автомобили с ДВС массой более 1,6 тонны или электрокары массой более двух тонн.

За последнее десятилетие продажи кроссоверов и внедорожников во Франции выросли в семь раз, подсчитали в WWF France. Они занимают порядка 40 процентов рынка новых машин.

Крупные SUV не только сильнее загрязняют воздух, но и занимают больше места на улицах и парковках, а также подвергают других участников движения большей опасности, считают власти. Противники нововведения отмечают, что такие автомобили — единственный удобный вариант для больших семей, живущих за городом.

Подобные тарифы, учитывающие массу машины, уже ввели во французском Лионе и Немецком Тюбингене.