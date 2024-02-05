Skoda решила выпустить новый бюджетный кроссовер

Компания Skoda завершила работу над новым "паркетником", который поступит в продажу в следующем году. Это будет самая доступная модель бренда, а конкурентоспособную цену обеспечат высокий процент локализации и налоговые льготы, пишет Autocar.

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Речь идёт, прежде всего, о рынке Индии. С локализацией всё понятно - времени и ресурсов у компании хватит. Рассчитывают довести этот параметр до 90%.

Если говорить о налоговых послаблениях, то, скорее всего, имеются в виду габариты авто: он должен быть не более четырёх метров в длину. Таким образом, у Skoda будет модель, аналогичная Kia Sonet и Hyundai Venue.

Важно, что новый кроссовер Skoda является не только локальным продуктом лишь для индийского рынка - есть планы по экспорту в Мексику и Африку, и даже на некоторые рынки Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам.

Новинка получит турбированные моторы объёмом 1.0 и 1.5 литра, хотя 150-сильный вариант может быть исключён, так как на кроссовер не будут действовать налоговые льготы.

Производство кроссовера планируют начать в январе 2025 года.