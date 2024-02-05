В России резко вырос спрос на японские мотоциклы

В России в 2023 году был поставлен рекорд по продажам подержанных мотоциклов, новых владельцев нашли 103,7 тысячи байков, что 16% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Аналитики отмечают, что 49% всех купленных подержанных мотоциклов пришлось на три японские марки – Honda (24,1 тыс.), Yamaha (16,3 тыс.) и Suzuki (10,4 тыс.).

Также среди лидеров рынка оказались Kawasaki и BMW.

А вот лидером модельного рейтинга стал байк Honda CBR. Этот мотоцикл приобрели 5 тысяч покупателей. Чуть меньшим спросом пользовались Honda CB (4,3 тыс.), Yamaha XVS (2,5 тыс.) и Suzuki GSX (2,2 тыс.).

Ранее стало известно, что в дилерские центры «КТМ Автодом» привезли лимитированную партию мотоциклов Brabus 1300 R Edition 23. Данную модель создали при сотрудничестве КТМ и Brabus. В прошлом году была выпущена эксклюзивная партия мотоциклов Brabus 1300 R.