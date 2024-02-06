Первые изображения нового кроссовера Xсite X-Cross 7

Весной этого года начнутся продажи первого кроссовера, собранного на бывшем заводе Nissan Motor в Санкт-Петербурге. Каким он будет?

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В 2022 году японская компания продала свои российские активы ФГУП «НАМИ», а позже завод перешёл под управление компании АВТОВАЗ. Он получил название «Лада Санкт-Петербург», и первоначально на нём планировалось производство китайского кроссовера FAW Bestune T77 под брендом Lada. Однако в итоге от этого проекта отказались без объяснения причин, вместо него теперь готовится совсем другой автомобиль.

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В прошлом месяце был зарегистрирован новый товарный знак в виде буквы Х, а пресс-служба российского автопроизводителя заявила о новом бренде Xcite (от английского слова excite — «волновать», «будоражить»). По имеющейся информации, первой моделью станет китайский паркетник Chery Tiggo 7 Pro, который продаётся уже несколько лет и является весьма популярным — по итогам продаж за 2023 год он занял пятую строчку с результатом в 41 057 проданных экземпляров. Судя по шпионским фотографиям, российская версия, которая получит имя Xcite X-Cross 7, будет отличаться от китайской разве что отделкой решётки радиатора, логотипами на ней и на крышке багажника, где также будет расположено буквенное обозначение бренда.

Информации о технических особенностях новинки пока нет. Пару слов об оригинале: Chery Tiggo 7 второго поколения был представлен в конце 2019 года в Китае. Спустя год модель появилась и на российском рынке. Его длина составляет 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм, колёсная база — 2670 мм. Заявленный дорожный просвет равен 190 мм.

Сегодня в России базовая переднеприводная версия оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с., с ним в паре идёт вариатор. Такой кроссовер предлагается по цене от 2 570 000 рублей. Более мощная модификация Pro Max комплектуется 150-сильным мотором 1.6, 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом — от 3 260 000 руб. Есть также гибрид 1.5 T PHEV DHT мощностью 235 л.с. (510 Нм крутящего момента), такая версия оценивается в 3 999 900 рублей.