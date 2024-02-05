У Nissan Frontier появилась версия в стиле гоночного пикапа

Грузовичок с пакетом Forsberg Edition напоминает машину для пустынных гонок. У него другая подвеска и выпускная система — и то и то прямиком из каталога Nismo. Колеса обуты во внедорожные шины. На крыше — экспедиционный багажник с дополнительным освещением. Комплект тюнинга будут предлагать как для новых машин, так и для уже купленных. Цена — 10 тысяч долларов.

© Мотор.ру

На грядущем автосалоне в Чикаго (10—19 февраля) компания Nissan представит внедорожный Nissan Frontier Forsberg Edition. Пикап назван в честь команды Forsberg Racing, прошлогоднего победителя мексиканского ралли NORRA 500, и отличается набором аксессуаров. Комплект включает наклейки и шильдики Forsberg Racing, а также детали из каталога Nismo Off Road. Весь тюнинг будет доступен для Frontier Crew Cab 2022 года выпуска и младше уже этой осенью за 9999 долларов, или 910 тысяч рублей.

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

На Nissan Frontier Forsberg Edition стоят заводской лифт подвески, верхние кованые рычаги и амортизаторы с улучшенными характеристиками. Колеса Axis Beadlock диаметром 17 дюймов обуты в шины Yokohama Geolandar X-AT. Дополнительно пикап оснащен новой выпускной магистралью, защитой порогов и экспедиционным багажником с интегрированной светотехникой. Пакет можно будет докупить при заказе новой машины либо установить на уже купленную у официальных дилеров.

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Утилитарный пикап Nissan Frontier обрел «полуночную» спецверсию