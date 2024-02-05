Запасное колесо превращается в роскошь для автомобилистов

Большинство водителей отдают предпочтение наличию традиционных или компактных запасных колес в своих автомобилях вместо герметиков для шин и наборов для ремонта проколов, которые сегодня часто предлагаются производителями как альтернатива.

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Опрос, проведенный среди 10 000 членов Британской автомобильной ассоциации (AA), показал, что 82% респондентов высказались в пользу наличия запаски. Тем не менее, многие владельцы новых авто ошибочно полагают, что под багажным отделением их транспортного средства находится запасное колесо, хотя на деле это не так. Кроме того, около 20% молодежи, приобретающей автомобили, не уделяют внимание наличию или отсутствию запасного колеса при покупке.