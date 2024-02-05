Стали известны размеры средних штрафов ГИБДД по России

Аналитики банка «Русский стандарт» провели исследование статистики штрафов ГИБДД по городам России, чтобы подсчитать их средний размер. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

Всего в подсчетах участвовало 12 городов, которые занимают лидирующие позиции по общему числу выписанных штрафов. Согласно исследованию, в 2023 году общий размер среднего штрафа ГИБДД немного упал — до 653 рублей по сравнению с 694 рублями в 2022 году. При этом самые крупные штрафы грозят водителям из Москвы (средний размер штрафа 740 рублей) и Санкт-Петербурга (646 рублей). А вот самыми низкими оказались средние штрафы из Твери (366 рублей) и Ульяновска (333 рубля).

Помимо этого эксперты назвали города, где чаще всего выписывают штрафы размером в 250 рублей. Такая сумма штрафа означает, что водители получили минимально возможную санкцию в 500 рублей, но оплатили ее в первые 20 дней, что позволяет оплатить только половину от суммы штрафа. Лидером по этому показателю стала Тверь — 84% от всех штрафов в 2023 году пришлись на сумму 250 рублей. Не сильно по этому показателю отстал Ульяновск — 82% от всех штрафов. Замыкает число лидеров Казань, с результатом в 74%.