КамАЗ готовит преемника модели 4308
Российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ планирует выпустить преемника модели 4308. Об этом сообщает Quto.ru.
Уточняется, что новинка будет отличаться уменьшенными размерами кабинного модуля. Такая модификация будет устанавливаться на городской транспорт, где важны небольшие размеры и хорошая обзорность — пожарные машины, мусоровозы и развозные фургоны.
Согласно планам, новинка прибудет на производственный завод уже весной, после чего начнутся испытания новой модели. По предварительным расчетам, первые образцы новинки будут выпущены осенью 2024 года.
Ранее появилась информация о том, что на грузовики КамАЗ станут устанавливать дроссельную заслонку российского производства.
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