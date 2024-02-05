КамАЗ готовит преемника модели 4308

Российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ планирует выпустить преемника модели 4308. Об этом сообщает Quto.ru.

Уточняется, что новинка будет отличаться уменьшенными размерами кабинного модуля. Такая модификация будет устанавливаться на городской транспорт, где важны небольшие размеры и хорошая обзорность — пожарные машины, мусоровозы и развозные фургоны.

Согласно планам, новинка прибудет на производственный завод уже весной, после чего начнутся испытания новой модели. По предварительным расчетам, первые образцы новинки будут выпущены осенью 2024 года.