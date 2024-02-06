Mercedes и BMW впервые объединились для конкуренции с китайскими автокомпаниями

Компании Mercedes-Benz и BMW получили разрешение создать совместное предприятие для работы в Китае, пишет Reuters.

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Эксперты отмечают, что компании впервые «публично» объединились, такую политику связывают с активной позицией китайского автопрома в последнее время.

До этого решение о создании совместного предприятия Mercedes-Benz и BMW одобрила Еврокомиссия, которая не увидела в этом опасений для европейского рынка с точки зрения монополии.

В 2023 году в России было продано 447 новых машин сегмента люкс, что на 30% больше, чем в 2022-м, сообщает «Автостат». Особой популярностью среди россиян пользуются Bentley – 145 штук, Lamborghini – было продано 115 штук, Rolls-Royce (85) и Maserati (50).