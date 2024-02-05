МВД назвало новые коды для номеров машин в Подмосковье

В Московской области в ближайшее время начнут выдавать знаки с кодами «250» и «550». Об этом пишет портал Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

В Московской области владельцы машин получают государственные регистрационные знаки с кодами «50», «90», «150», «190», «750», «790», отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что номера с кодом региона «790» начали выдавать автолюбителям Подмосковья в 2020 году. После того, как они закончатся, добавили в МВД, гражданам будут выдавать знаки с кодом региона «250», а затем — «550».