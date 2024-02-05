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Появились изображения обновленного седана Geely Emgrand

Китайская компания Geely подготовила обновленную версию седана Emgrand, ее изображения появились в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Об этом сообщает Autohome.

Появились изображения обновленного седана Geely Emgrand
© Geely

Автомобиль получил радиаторную решетку с вертикальными хромированными планками. По сравнению с версией Emgrand, доступной на российском рынке, решетка стала более массивной. У обновленного седана также изменилась форма переднего бампера, по его углам внедрены дугообразные хромированные элементы взамен треугольных.

Geely

Задние фонари соединены центральной планкой черного цвета. Под капотом обновленного Emgrand - атмосферный бензиновый двигатель 1.5 мощностью 126 л.с., который работает в паре с вариатором.

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