Volkswagen показал Virtus Cabrio и анонсировал другие новинки

В список премьер немецкой марки точно войдет небольшой пикап, также ожидается бюджетный паркетник. А вот открытую версию седана VW Virtus уже отправили в музей.

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Концерн Volkswagen объявил о дополнительных инвестициях в свои бразильские площадки (их продукцию поставляют и в другие страны Южной Америки), одновременно анонсировав целую россыпь новинок. Кроме того, локальное подразделение компании продемонстрировало штучный кабриолет, но о нем ниже. Пока же цифры и грядущие премьеры.

Итак, прежняя инвестиционная программа рассчитана на период с 2022 по 2026 гг., она предусматривает вливание в расположенные в Бразилии заводы (всего у Фольксвагена их там четыре) 7 млрд реалов (около 1,4 млрд долларов по текущему курсу). Теперь же к этой сумме добавили еще 9 млрд реалов (примерно 1,8 млрд долларов), программу продлили по 2028 г. Заявлено, что в течение четырех лет Volkswagen наладит в этой стране производство четырех новых моделей, а также запустит новую платформу MQB Hybrid для гибридов и новый же двигатель, причем опять-таки для электрифицированных машин. Всего же к 2028 году бразильское подразделение концерна представит 16 новинок, включая электрокары: видимо, в список войдут рестайлинги и модели, которые уже продают в других странах.

Что же касается совершенно новых машин бразильского производства, то сама марка пока приоткрыла лишь одну из них: это будет «беспрецедентный» пикап (но не Amarok – этот грузовик все так же будут собирать в соседней Аргентине, причем речь о модернизированной модели предыдущего поколения). Местные профильные медиа пишут, что Фольксваген выпустит небольшой грузовичок с несущим кузовом и двухрядной кабиной, его сделают по мотивам концепта VW Tarok, который дебютировал аж в 2018 году. К слову, считается, что бренд изначально планировал довести тот шоу-кар до серии, но помешала пандемия. Товарный же пикап может оказаться братом кроссовера VW Taos.

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Бразильские СМИ также владеют кое-какой информацией о другой новинке. По их данным, VW готовит недорогой паркетник, и дилерам якобы уже показали концептуальную версию с именем Yeh. Предполагается, что у кросса будет необычный дизайн, вдобавок модель получит гибридную версию.

Ну а теперь про упомянутый выше кабриолет: крыши лишился седан Volkswagen Virtus бразильского производства. Напомним, четырехдверка в строю с 2017 года, изначально она была заявлена в качестве модели, предназначенной специально для Латинской Америки, но затем Виртус стал глобальным (в частности, сборка также налажена в Индии). Так вот VW Virtus Cabrio создан в единственном экземпляре, планов поставить открытую версию на конвейер у марки нет.

Дело в том, что объявление о новых инвестициях было сделано на одном из заводов Volkswagen, где лично присутствовал президент Бразилии Лула да Силва. И именно к его визиту подготовлен кабриолет: на Virtus Cabrio глава государства передвигался по предприятию. Кстати, это уже пятый проект компании, построенный специально для президентского визита. Так, в 1959 и 1993 годах открытые модификации появились у тогдашних локальных VW Fusca/Beetle, в 2003-м – у Polo-седана, в 2005-м – у хэтча Fox.