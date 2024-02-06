Volkswagen прекратил выпуск седана Arteon

Вслед за Volkswagen Passat на покой отправился лифтбек Arteon - наследник Passat CC.

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Ещё в середине 2023 года генеральный директор Volkswagen Томас Шефер сообщил, что компания откажется от нескольких моделей в пользу разработки новых продуктов. Он упомянул в числе "жертв" оптимизации и Volkswagen Arteon, но не назвал точной даты прекращения производства.

Издание Motor1 со ссылкой на Volkswagen пишет, что Arteon в кузове лифтбек не выпускается на заводе в Эмдене с 2023 года, но универсал Arteon всё ещё сходит с конвейера в Оснабрюке. По словам директора проекта Мартина Хубе, он останется в строю до 2026 года и, разумеется, ни о какой модернизации речи быть не может.

Таким образом, универсал Arteon повторил судьбу Passat последней генерации, который перестал быть доступен в формате седана. Логика компании проста: альтернативой седанам служит электрический Volkswagen ID.7, который в скором времени получит кузов универсал.