Суд обязал взыскивать с осужденных за пьянство водителей полную стоимость машины
Третий кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела сделал принципиально важное разъяснение: если у осужденного за пьянство водителя по каким-то причинам не удалось конфисковать автомобиль, то необходимо взыскать полную стоимость машины.
Напомним, возможность конфискации автомобилей за повторную пьяную езду появилась в 2022 году. Соответствующие поправки были внесены в УК. Норма активно применяется.
Надо пояснить, что уголовное дело грозит тем, кто попадется пьяным за рулем второй раз и далее. За первые нетрезвые гонки наказывают, как и прежде, по КоАП. Кто не осознает и не протрезвеет, тот рискует уже не только правами и деньгами, но и собственным авто.
В конце прошлого года пленум Верховного суда России сделал особое разъяснение: конфискация автомобиля у осужденного за пьяное вождение водителя является обязательной. Без вариантов. Но есть нюансы.
В деле, которое дошло до Третьего кассационного суда общей юрисдикции, жительница Санкт-Петербурга, некая гражданка Н. успела продать свою машину.
Суд первой инстанции приговорил женщину к 350 часам обязательных работ и лишил осужденную на два года водительских прав. Апелляционная инстанция вдобавок к этому приняла решение о конфискации в доход государства денежной суммы в размере стоимости принадлежащего Н. автомобиля.
Данное решение женщине не понравилось. Денег жалко.
"Не согласившись с решением суда апелляционной инстанции, адвокат Г. подал кассационную жалобу в защиту осужденной Н., указав, что органы предварительного следствия не приняли мер обеспечения возможной конфискации имущества, а именно - для ареста автомобиля, который при задержании имел существенные повреждения, перед продажей был подвергнут дорогостоящему ремонту. Полагает, что суд необоснованно взыскал с Н. денежные средства, а не сам предмет конфискации",- рассказывают в третьем кассационном суде.
Иными словами, по логике женщины, раз правоохранители проморгали и не успели арестовать автомобиль, то пусть разводят руками. К тому же она потратилась на ремонт. Выходит, государство получит больше, чем машина стоила до того, как женщина набила карманы наркотиками и села в невменяемом состоянии за руль. Справедливо ли это?
Женщина отремонтировала авто и продала сразу после приговора. Но суд решил: раз машины нет, то надо конфисковать вырученные деньги.
Кассационный суд подтвердил: справедливо. Осужденная должна отдать деньги, и именно полную стоимость. Торг здесь неуместен.
"Третий кассационный суд общей юрисдикции, проверив материалы уголовного дела, согласился с решением суда апелляционной инстанции о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости автомобиля, которым управляла осужденная Н. в состоянии опьянения, находившегося в ее собственности, - сообщили в суде. - Кассационная инстанция не усмотрела существенных нарушений закона, влекущих изменение или отмену в кассационном порядке состоявшихся судебных решений, и оставила кассационную жалобу адвоката Г. без удовлетворения".
Теперь на данные правовые позиции должны ориентироваться все нижестоящие инстанции.
Заведующий Бюро адвокатов Никита Филиппов отметил, что конфисковать автомобиль у водителя могут не только за повторную пьяную езду, но и за ряд других преступлений. А именно, за повторный выезд на встречную полосу или повторное превышение скорости более чем на 60 км/час, а также за вождение лицом, лишенным водительских прав и ранее подвергнутым наказанию за такое же нарушение.
Как разъяснил пленум Верховного суда России, конфискации подлежит даже совместное имущество супругов, если один из них переступил черту.
На практике были дела, когда суды конфисковывали автомобиль, находящийся в залоге у банка. Это тоже законно. Водитель по-прежнему останется в должниках. Но раз он не смог удержаться от рюмки "на дорожку", то с машиной придется расстаться.