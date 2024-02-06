Суд обязал взыскивать с осужденных за пьянство водителей полную стоимость машины

Третий кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела сделал принципиально важное разъяснение: если у осужденного за пьянство водителя по каким-то причинам не удалось конфисковать автомобиль, то необходимо взыскать полную стоимость машины.

© Российская газета

Напомним, возможность конфискации автомобилей за повторную пьяную езду появилась в 2022 году. Соответствующие поправки были внесены в УК. Норма активно применяется.

Надо пояснить, что уголовное дело грозит тем, кто попадется пьяным за рулем второй раз и далее. За первые нетрезвые гонки наказывают, как и прежде, по КоАП. Кто не осознает и не протрезвеет, тот рискует уже не только правами и деньгами, но и собственным авто.

В конце прошлого года пленум Верховного суда России сделал особое разъяснение: конфискация автомобиля у осужденного за пьяное вождение водителя является обязательной. Без вариантов. Но есть нюансы.

В деле, которое дошло до Третьего кассационного суда общей юрисдикции, жительница Санкт-Петербурга, некая гражданка Н. успела продать свою машину.

Суд первой инстанции приговорил женщину к 350 часам обязательных работ и лишил осужденную на два года водительских прав. Апелляционная инстанция вдобавок к этому приняла решение о конфискации в доход государства денежной суммы в размере стоимости принадлежащего Н. автомобиля.

Данное решение женщине не понравилось. Денег жалко.

"Не согласившись с решением суда апелляционной инстанции, адвокат Г. подал кассационную жалобу в защиту осужденной Н., указав, что органы предварительного следствия не приняли мер обеспечения возможной конфискации имущества, а именно - для ареста автомобиля, который при задержании имел существенные повреждения, перед продажей был подвергнут дорогостоящему ремонту. Полагает, что суд необоснованно взыскал с Н. денежные средства, а не сам предмет конфискации",- рассказывают в третьем кассационном суде.

Иными словами, по логике женщины, раз правоохранители проморгали и не успели арестовать автомобиль, то пусть разводят руками. К тому же она потратилась на ремонт. Выходит, государство получит больше, чем машина стоила до того, как женщина набила карманы наркотиками и села в невменяемом состоянии за руль. Справедливо ли это?

Женщина отремонтировала авто и продала сразу после приговора. Но суд решил: раз машины нет, то надо конфисковать вырученные деньги.

Кассационный суд подтвердил: справедливо. Осужденная должна отдать деньги, и именно полную стоимость. Торг здесь неуместен.

"Третий кассационный суд общей юрисдикции, проверив материалы уголовного дела, согласился с решением суда апелляционной инстанции о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости автомобиля, которым управляла осужденная Н. в состоянии опьянения, находившегося в ее собственности, - сообщили в суде. - Кассационная инстанция не усмотрела существенных нарушений закона, влекущих изменение или отмену в кассационном порядке состоявшихся судебных решений, и оставила кассационную жалобу адвоката Г. без удовлетворения".

Теперь на данные правовые позиции должны ориентироваться все нижестоящие инстанции.

Заведующий Бюро адвокатов Никита Филиппов отметил, что конфисковать автомобиль у водителя могут не только за повторную пьяную езду, но и за ряд других преступлений. А именно, за повторный выезд на встречную полосу или повторное превышение скорости более чем на 60 км/час, а также за вождение лицом, лишенным водительских прав и ранее подвергнутым наказанию за такое же нарушение.

Как разъяснил пленум Верховного суда России, конфискации подлежит даже совместное имущество супругов, если один из них переступил черту.