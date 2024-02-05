Представлен обновленный Lincoln Aviator

Обновленный Lincoln Aviator получил новую внешность и полуавтопилот.

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Кроссовер по-прежнему будет доступен в трех версиях, но теперь с каждой можно сочетать разные стайлинг-пакеты. В движение «Авиатор» приводит «битурбошестерка» 3.0 в паре с десятидиапазонным автоматом. Стандартно он оснащен адаптивной подвеской, панорамной крышей, трехзонным климат-контролем и комплексом безопасности Lincoln Co-Pilot 360. Цены начинаются с 58 495 долларов.

Обновлённый Lincoln Aviator дебютировал через несколько дней после родственного Ford Explorer — и тоже с новой медиасистемой Digital Experience и, впервые, полуавтопилотом BlueCruise. Под капотом у «Авиатора» — «битурбошестерка» 3.0, развивающая 406 сил и 563 Нм момента. Коробка передач — десятидиапазонный автомат SelectShift с возможностью ручного переключения. Пронзающие решетку радиатора ходовые огни анимированы. В составе пакета Illumination можно получить пиксельные светодиодные фары с адаптивной подсветкой поворотов и светящийся логотип — но для дорогих Aviator Reserve и Black Label они являются стандартным оснащением.

Lincoln

Lincoln

Lincoln

Lincoln

Lincoln

После рестайлинга у покупателей «Авиатора» будет больше способов самовыражения. Например, для версии Black Label предложены два новых цвета кузова: зеленый Cenote Green и синий Whisper Blue Metallic. В новом стайлинг-пакете Jet есть колеса диаметром 21 либо 22 дюйма («в базе» 20-дюймовые) в разных оттенках и черный декор. А в Lincoln Black Label Special Edition — черная крыша. В свою очередь Aviator Reserve доступен с четырьмя новыми схемами оформления салона: Onyx, Light Space Gray, Harvest Bronze и Hot Chocolate, оба — с акцентами Onyx. Наконец, самый роскошный вариант — это интерьер Lincoln Black Label Invitation. У машин с таким салоном кресла обиты черной кожей Black Onyx, а декоративные накладки сделаны из шпона дерева хайя.

Lincoln

Lincoln

Lincoln

Lincoln

Lincoln

Lincoln