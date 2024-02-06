В Великобритании собрали последний Mini Clubman

Mini Clubman на базе классического Mini появился в 1969 году, его выпуск продолжался до 1982 года. В этот период было изготовлено 600 тыс. машин. Модель была возрождена после 25-летнего перерыва в 2007 году, когда британской маркой уже владел немецкий концерн BMW. В 2013 году на базе Clubman был выпущен фургон Clubvan. В 2015 году Clubman сменил поколение, увеличился в размерах и получил полноценный пятидверный кузов.