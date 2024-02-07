В Швеции собирают полноразмерный Volvo V70 из кубиков Lego

Занимается этим необычныс проектом фанат конструктора, Дэвид Густафссон. Он воссоздает копию своего собственного универсала Volvo V70. Проект длится уже более года, однако несмотря на внушительный срок, пока что он до сих пор не завершен. По предварительным оценкам автора, ему потребуется еще порядка 400 тысяч деталей, чтобы достроить автомобиль до конца.

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Будучи преданным поклонником конструктора Lego, несколько лет назад Дэвид победил в конкурсе Lego Masters, получив в качестве приза 400 000 кубиков. Их решено было применить для воссоздания своего автомобиля.

В этом творческом проекте применяются не только Lego-детали. Чтобы обеспечить прочность конструкции, была сварена стальная рама, диски и шины взяты от реального автомобиля. Кроме того, благодаря встроенному электромотору, макет может даже частично двигаться. Остальные элементы, вплоть до мелких деталей, состоят из Lego.

«Игрушечный» автомобиль не просто выглядит как настоящий, но и повторяет его функциональность: двери открываются, в салоне могут разместиться пассажиры, руль поворачивается, селектор коробки передач переключается, крутилки климат-контроля вращаются. Работают даже фары, следящие за поворотами руля, и электропривод зеркал.

На сегодня в проект вложено более 350 тысяч деталей, но информацией, когда он будет готов полностью, автор пока не делится.