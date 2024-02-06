Названы самые популярные цвета автомобилей в России

Специалисты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали все объявления, опубликованные на платформе в 2023 году, и выявили самые распространенные автомобильные цвета на рынке в целом и по моделям в частности.

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Как говорится в исследовании, которое оказалось в распоряжении "Российской газеты", самым широко представленным в минувшем году цветом оказался белый - 31% всех автомобилей, доступных для покупки в 2023-м, были именно этого цвета. Заметно реже встречались черные авто - 21% предложений. Серыми были 16% машин, представленных на рынке, серебристыми - 8%. Из ярких цветов наиболее широко представлены на рынке были синие (7%), красные (5%), зеленые (4%) и коричневые (4%) автомобили, оставшиеся 4% - других цветов.

Отдельно был проанализирован весь объем предложений по лидерам рынка в минувшем году. Что касается новых автомобилей, большинство предлагаемых Lada Granta было в белом цвете, Lada Niva - в зеленом, а Haval Jolion - черного цвета. Chery Tiggo 7 Pro, Lada Vesta, Omoda С5, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas Pro проще всего было найти в белом цвете, Chery Tiggo 8 Pro - в черном.

Кроме того, специалистами сервиса были проанализированы объявления о продаже автомобилей нестандартных расцветок (не классических черных, белых или серых), которые заняли 24% от всего предложения в 2023 году.