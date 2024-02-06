Toyota решила выпустить новый RAV4 через два года и с ДВС

Компания Toyota работает над новой генерацией одной из самых популярных моделей. Следующий RAV4 имеет кодовое название XA60 и будет выпущен в 2026 году.

В Toyota уверены, что пока ещё рано говорить о тотальной электрификации и выпуске только лишь автомобилей с электрической силовой установкой. В компании работают над модернизацией существующей линейки агрегатов, поэтому новый RAV4 будет выпускаться, как и прежде, с ДВС и формате гибридов, включая PHEV.