Средняя цена китайского автомобиля почти достигла 3 млн рублей

Раскрыта средняя стоимость китайской машины на российском рынке. За прошлый год доля автомобилей китайских брендов в структуре предложения в России выросла на рекордные 38 процентных пунктов, до 58 процентов, подсчитали аналитики «Авито Авто». Вместе с ассортиментом и количеством машин растет и цена: средняя стоимость «китайца» в 2023 году составила 2,98 миллиона рублей и почти достигла психологической отметки.

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По доле спроса среди «китайцев» лидирует Haval с 9,2 процента и средней ценой 2,22 миллиона рублей. Примечательно, что у самой ходовой марки этот показатель за 2023 год снизился на 3,5 процента.

Далее следует Chery, которая была фаворитом в 2022 году. Ее доля составила 7,2 процента, а средняя цена — 4,85 миллиона рублей. За год она взлетела почти на четверть (на 24,6 процента). За Chery идут Changan (6,9-процентная доля), Geely (6,3 процента) и Omoda (4,9 процента).

Среди моделей наибольшим спросом пользовался Haval Jolion, выпускаемый под Тулой. Его доля составила 4,5 процента от продаж всех «китайцев», а средняя цена — 2,41 миллиона рублей. За Jolion расположились Omoda C5, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro.