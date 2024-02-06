Новый Porsche 911 Turbo линейки 2025 года станет мощнее

Немногие спортивные автомобили столь же универсальны, как Porsche 911 Turbo, и хотя текущая модель почти идеальна, обновленная версия находится в разработке и обещает стать еще лучше. Ожидается, что новый флагманский 911 будет представлен в этом году как модель 2025 года.

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В то время как другие прототипы 911 Turbo, которые мы сфотографировали в прошлом году, имели ту же переднюю панель, что и предыдущая модель, этот вариант был оснащен множеством новых деталей. Самым очевидным является бампер с обновленными воздухозаборниками, которые кажутся немного больше, чем у нынешнего автомобиля. Каждый из этих воздухозаборников имеет три горизонтальные планки, а за ними скрываются вертикальные планки, которые можно открывать или закрывать в зависимости от требований к потоку воздуха. Другие модели будут иметь аналогичные воздухозаборники.

Кроме того, как можно увидеть на шпионских фото, Porsche оснастила автомобиль новейшими матричными светодиодными фарами, которые имеют несколько иные дневные ходовые огни, чем текущая модель. Окончательная форма самого бампера, похоже, находится в стадии разработки.

Несколько изменений в дизайне коснулось и задней части автомобиля. Самым очевидным изменением является перемещение выхлопных труб к внешним краям бампера, что, похоже, дало Porsche место для установки диффузора большего размера. Дизайнеры Porsche, возможно, также изменили светодиодные задние фонари, но пока сложно это утверждать наверняка.

Также ожидаются некоторые существенные изменения в силовой установке, трансмиссии и шасси, в частности, переход Porsche 911 Turbo и Turbo S к гибридной технологии. Интеграция гибридного двигателя в уже мощный 3,8-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом может предоставить уникальное сочетание высокой производительности и улучшенной топливной экономичности.

Поскольку эти модели не будут подключаемыми гибридами (PHEV), это указывает на использование гибридной системы, в первую очередь, для повышения мощности и улучшения динамических характеристик автомобиля. Небольшой электродвигатель может работать в качестве дополнительного источника мощности, обеспечивая дополнительный крутящий момент в критических моментах, например, при разгоне, что делает вождение ещё более отзывчивым и динамичным.