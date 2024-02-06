В России стартовали продажи кроссовера Kaiyi X7 Kunlun

Компания Kaiyi объявила о том, что в России стартуют продажи кроссовера X7 Kunlun. Стоимость модели - 2 997 900 рублей.

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В нашей стране X7 Kunlun доступен с двумя турбодвигателями: 1,6 и 2 литра мощностью 186 л.с. и 238 л.с. соответственно. Оба силовых агрегата сочетаются с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT

Kaiyi X7 Kunlun - среднеразмерный кроссовер, доступный в России с пятиместным салоном. Габариты: 4710 х 1964 х 1705 мм, размер колёсной базы - 2800 мм. Минимальный дорожный просвет - 210 мм.

С февраля версия с мотором 1.6 будет доступна только в базовой версии Comfort, в марте с этим силовым агрегатом появится "Куньлунь" в более дорогом исполнении Luxury.