Представлен экстремальный универсал Audi RS 6 Avant GT

Цены на новинку в Германии начинаются с 219 355 евро (21,4 миллиона рублей по актуальному курсу), а в Великобритании новинка будет стоить 176 975 фунтов стерлингов (20,2 миллиона рублей). Всего выпустят 660 экземпляров RS 6 Avant GT, и это будут последние неэлетрифицированные автомобили семейства с турбомотором V8. Экстремальный универсал — это серийное воплощение концерта RS 6 GTO четырехлетней давности, а вдохновлен он гоночным Audi 90 quattro IMSA GTO 1989 года.

К легендарному Audi 90 quattro IMSA GTO отсылает не только красно-черно-белая ливрея, но и оформление радиаторной решетки и бампера, которые визуально делают автомобиль более приземистым. Капот полностью изготовлен из карбона, как и передние крылья с вентиляционными прорезями. Другие особые детали экстерьера — двойное антикрыло на корме и 22-дюймовые колеса (они доступны в эксклюзивном белом цвете), обутые в шины Continental Sport Contact 7.

Audi

Audi

Audi

Audi

Салон выполнен в черно-красной гамме с медными акцентами. Там установлены кресла с развитой боковой поддержкой, малиновые ремни безопасности и табличка с индивидуальным номером на центральной консоли.

Audi

Audi

Audi

Audi

В движение RS 6 Avant GT приводит 4,0-литровая «битурбовосьмерка» мощностью 630 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента — это на 30 сил и 50 Нм больше, чем у базового RS 6 Avant. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат Tiptronic, привод полный, с межосевым и задним межколесными дифференциалами. В стандартном режиме тяга распределяется между осями в пропорции 40:60. Однако при пробуксовке до 70 процентов момента может идти за передние колеса и до 85 — на задние.

С места до 100 километров в час универсал разгоняется за 3,3 секунды (на 0,3 секунды быстрее RS 6 Avant), а отметку в 200 километров в час преодолевает за 11,5 секунды. Максимальная скорость — 305 километров в час.

Штатно на RS 6 Avant GT стоят регулируемые стойки-койловеры с занижением на 10 миллиметров и более жесткие стабилизаторы (+30% спереди и +80% сзади). За доплату предложена подвеска RS sport suspension plus (трехрежимные амортизаторы Dynamic Ride Control и стальные пружины), а также пневмостойки RS adaptive air suspension.