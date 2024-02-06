Шесть автозаводов Toyota в Японии остановили работу из-за снегопада

Автомобильный концерн Toyota принял решение остановить работу шести автозаводов в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

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«Из-за снегопада, обрушившегося вечером в понедельник на район Канто в центральной части острова Хонсю, Toyota остановила работу 6 своих заводов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с непогодой было остановлено движение по основным скоростным автомагистралям района, что вызвало задержки поставок комплектующих.

По предварительной информации, заводы Toyota могут возобновить свою работу уже вечером 6 февраля.