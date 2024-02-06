Списанный автобус Ikarus 260 в Кирове превратили в очень уютный глэмпинг

Знатоки помнят одну историю из Кирова, когда местное АТП долго хранило Ikarus-260 для установки в качестве памятника, но затем сменилось руководство, которое отправило старый автобус на металлобазу.

© Carakoom

Оказалось, что у этой грустной истории есть продолжение: перед тем, как автобус успели порезать, его выкупил хозяин одной из местных баз отдыха и восстановил.

Carakoom

Правда, сделал он из него глэмпинг — что-то вроде небольшого домика, который можно взять в аренду.

Конечно, это не то же самое, что вернуть автобусу его былое техническое состояние и отправить на ретро-маршруты, но всё же лучше, чем его просто порезали бы на куски.

Carakoom

Carakoom

К тому же, стоит учитывать тот факт, что автобус к тому времени уже успели снять с учёта, и восстановить документы на него было просто невозможно.

Так что теперь в Кирове можно остановиться на ночь в самом настоящем автобусе Ikarus. И как же чертовски уютно он выглядит в тёмное время суток.

Интерьер выполнен неожиданно стильно и наполнен олдскульными предметами, включая тот самый советский холодильник, под шум которого было так сложно засыпать в детстве, и проигрыватель виниловых пластинок.

Мебель выполнена из дерева, а потолок обшит натуральными досками. Здорово, что сохранились даже оригинальные автобусные люки.

Carakoom

Carakoom

По центру помещения можно обнаружить печку-буржуйку, которая создаст особую атмосферу внутри.

В глэмпинге из Икаруса есть всё необходимое для комфортного проживания 2-3 человек.

Каждая зона выполнена со вкусом и отличается повышенным уютом. Взять хотя бы спальную зону или ванную комнату.

На крыше можно найти уличную мебель, на которой можно расслабляться, смотря на звёзды, и телескоп, а внутри — полноценный домашний кинотеатр.