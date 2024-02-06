Hyundai Ioniq 5 отзывается из-за проблем с зеркалами заднего вида

Hyundai стремится обогатить стандартные автомобили большим количеством технологий и контента, чем это могут ожидать покупатели. В то время как предложение цифровых боковых зеркал для некоторых европейских клиентов Ioniq 5 кажется шагом в будущее, данная инновация может не оправдать себя.

Замена традиционных зеркал заднего вида на камеры, цифровые боковые зеркала направлены на улучшение аэродинамики и внешнего вида автомобиля, обеспечивая более чистый проход воздуха и транслируя вид сзади на экран внутри авто.

По информации Центральной Службы Новостей, владельцы в Великобритании, где эта функция является стандартной в модели Namsan Edition, столкнулись с серьезной проблемой. Пользователи форума Ioniq жалуются на ухудшение видимости во время дождя, указывая на образование конденсата внутри линзы цифрового зеркала. Эта проблема становится особенно актуальной в холодную погоду и может усугубляться отсутствием заднего стеклоочистителя, затрудняя движение задним ходом в дождь.

Однако через несколько минут движения ситуация обычно улучшается, и зеркала очищаются. Несмотря на это, даже временное снижение видимости вызывает у некоторых водителей серьезную озабоченность. Были случаи, когда камеры застревали в положении для парковки, значительно ограничивая обзор сзади и создавая большие слепые зоны.