В России указали на начало восстановления авторынка

«Пока не оснований полагать, что по продажам авторынок достигнет значений 2021 года. Но если нынешний темп сохранится, то вполне реально выйти по итогам года на уровень 1,2-1,3 млн. Хотя вы понимаете, что существует масса факторов, которые могут вмешаться в эти прогнозы. Для нормального функционирования рынка нам нужно выходить на уровень 1,6 млн проданных авто в год. Но думаю, что это задача уже 2025 года», — отметил эксперт.